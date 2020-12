De Graafschap - PSV

Zijn er net weer twee fit bij Feyenoord, strompelt Berghuis eraf

14 december Met Luis Sinisterra en Leroy Fer, allebei weer beschikbaar na blessureleed, wordt Feyenoord absoluut sterker. Maar in Venlo kreeg de ziekenboeg gisteren ook weer een nieuw gezicht erbij, met Steven Berghuis. Zijn uitvallen was een smet op de verdiende 0-3 winst in Noord-Limburg.