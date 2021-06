De Graafschap snel in gesprek met Klaas-Jan Huntelaar

,,Wij zouden het fantastisch vinden als hij nog een keer bij ons komt voetballen”, aldus Mos. ,,In de eerste divisie, met aanvallend voetbal, kun je geen betere spits krijgen. Maar wij kunnen wel van alles vinden, de bal ligt natuurlijk bij Klaas-Jan. Misschien is hij het voetballen wel beu. Maar hij is in ieder geval bereid om met ons te praten. Dat is fijn. Wij zouden het mooi vinden als Klaas-Jan nog bij ons komt voetballen en daarna ook wat bij de jeugd en op het technische vlak zou kunnen doen. Ik hoop dat hij het wil doen, want ik ben al jaren een Huntelaar-fan. En je merkt aan onze supporters ook dat zij het geweldig vinden als hij nog een seizoen op De Vijverberg zou spelen.”

Huntelaar zit zonder club na zijn vertrek bij Schalke 04. De spits verruilde Ajax in de winterstop voor Schalke, maar zijn missie om zijn oude Duitse club in de Bundesliga te houden mislukte. Vanwege fysieke problemen kwam de 76-voudig international van Oranje (42 doelpunten) slechts tot negen competitiewedstrijden voor Schalke, waarin hij twee keer scoorde. Het is niet bekend of Huntelaar nog een jaar wil doorgaan met voetballen. Hij zei eerder na dit seizoen eigenlijk te willen stoppen.

Huntelaar komt uit een dorpje in de buurt van Doetinchem. Aan het begin van zijn carrière speelde hij als huurling van PSV één seizoen (2002-2003) voor De Graafschap. In negen wedstrijden in de Eredivisie wist Huntelaar niet te scoren voor de ‘Superboeren’.

Volledig scherm Klaas-Jan Huntelaar (midden). © Guido Kirchner/dpa

Vind jij De Graafschap een logische stap voor Huntelaar?

