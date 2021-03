De Graafschap verovert derde periode door goal in laatste minuut

SamenvattingenDe Graafschap heeft de derde periode gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie. De formatie van trainer Mike Snoei deed dat door te winnen bij Telstar. Jasper van Heertum maakte in de slotminuut de winnende 1-2 voor de club uit Doetinchem.

De nieuwe aanvoerder Ted van de Pavert zette De Graafschap al na 10 minuten op voorsprong. Hij kon scoren na goed doorzetten van Ralf Seuntjens, die ietwat omstreden is in Doetinchem omdat hij er voor heeft gekozen volgend seizoen bij NAC te gaan voetballen.



Vlak voor rust maakte Cas Dijkstra gelijk voor de Witte Leeuwen van coach Andries Jonker. In de 90ste minuut maakte Jasper van Heertum alsnog de winnende 1-2 voor De Graafschap.

,,Het ging wat stroef”, reageerde Van de Pavert bij ESPN. ,,We hebben momenteel moeite om er ‘voetballend’ doorheen te komen. Maar in deze wedstrijd ging het om het winnen en de periodetitel te pakken. Dat was het doel en dat is gelukt.”

Cambuur kwam niet verder dan 0-0 bij Go Ahead Eagles, dat ook nog meedeed in de strijd om de periodetitel. De koploper heeft in de reguliere stand nog vier punten voorsprong op De Graafschap. NAC, dat Helmond Sport met 3-2 versloeg door een goal van Mario Bilate in de 94ste minuut, heeft als nummer drie weer vier punten achterstand op De Graafschap. Ook Almere City, dat eerder vandaag al met 1-3 won bij FC Eindhoven, staat drie punten achter op De Graafschap. De eerste twee clubs promoveren rechtstreeks naar de eredivisie. Cambuur en Almere City wonnen de eerste twee periodetitels.

