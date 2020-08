De Graafschap wint en scoort vier keer bij opening van nieuw seizoen

Keuken Kampioen DivisieDe Graafschap is het nieuwe seizoen in de Keuken Kampioen Divisie begonnen met een zege. FC Den Bosch werd op de Vijverberg met 4-2 verslagen door de formatie van Mike Snoei.

Samen met SC Cambuur was De Graafschap vorig seizoen een van de gedupeerde clubs na het stilleggen van de competities door het coronavirus. Hoewel de Superboeren zeven punten boven FC Volendam stonden (en dus promotie naar de eredivisie voor het grijpen hadden) werd door de KNVB besloten geen promotie en degradatie toe te passen in het Nederlands betaald voetbal. De Graafschap is er dit seizoen dan ook extra op gebrand om alsnog naar de hoogste voetbalcompetitie van Nederland te klimmen.

De eerste helft van het nieuwe seizoen was nog niet om over naar huis te schrijven. Toine van Huizen zette De Graafschap op slag van rust wel op een 1-0 voorsprong, maar FC Den Bosch was minstens net zo gevaarlijk als de thuisploeg. De Bosschenaren hadden na rust dan ook voldoende uitzicht op een resultaat in Doetinchem.

Volledig scherm FC Den Bosch baalt. © BSR Agency

Toen Julian Lelieveld acht minuten na rust namens De Graafschap de bal in eigen goal gleed, kreeg FC Den Bosch nóg meer hoop op een resultaat. Maar na de ongelukkige 1-1 zette De Graafschap toch even aan. Via Daryl van Mieghem en Elmo Lieftink werd er in drie minuten tijd een gat van twee goals geslagen. Een onoverbrugbaar gat, zo bleek.

Jonathan Opoku maakte er tien minuten voor tijd ook nog 4-1 van, waarna het slotstuk op naam van Jizz Hornkamp kwam. Hij knikte een voorzet van Don Bolsius op prachtige wijze tegen de touwen. Meer dan fraaie goal was dat niet, want een positief resultaat leverde het FC Den Bosch niet meer op. De Graafschap besloot het duel met een 4-2 zege en doet daarmee wat NAC Breda, Excelsior, Roda JC, SC Cambuur, FC Eindhoven en Helmond Sport ook al deden: winnen op de eerste speelronde van de Keuken Kampioen Divisie.

Volledig scherm © BSR Agency