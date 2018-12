De Graafschap ziet NAC uitlopen in degradatiestrijd

De Graafschap, dat in de laatste zes duels welgeteld één punt had gepakt, begon voortvarend met een doelpunt in de 11e minuut van Frank Olijve. De middenvelder kwam vanaf rechts het strafschopgebied in en passeerde doelman Eduardo in de verre hoek. Nadat Rasmus Thelander al op de paal had gekopt, zorgde Martin Ødegaard kort voor rust voor de gelijkmaker. De Noor kreeg de bal van De Graafschap-verdediger Jordy Tutuarima voor de voeten gekopt en schoot beheerst raak.