De hoop is terug bij Jong Oranje: ‘Elke training is het smullen’

Het eerste eindtoernooi in acht jaar gloort voor Jong Oranje. De prestaties en de potentie van de Nederlandse beloftenploeg stemmen hoopvol in aanloop naar het EK in Slovenië en Hongarije in 2021. ,,Dit is een heel mooie lichting.”

Door Johan Inan



Waar Ludovit Reis nog een Cruijffiaanse slag om de arm houdt (‘pas als we ons kwalificeren, zijn we er’), doet Marcel Groninger niet te ingewikkeld. ,,Het moet wel heel raar lopen wil dit nog misgaan”, zegt de interim-coach, die vanavond weer wordt afgelost door bondscoach Erwin van de Looi, tijdens de Nations Leagueduels van Oranje op de bank als rechterhand van interim-bondscoach Dwight Lodeweges.



Jong Oranje voert groep 7 van de EK-kwalificatie aan met de volle buit na vijf duels. Portugal volgt op drie punten. Wordt best of the rest Jong Noorwegen verslagen, dan melden de Nederlandse beloften zich in maart voor het eerst in acht jaar weer bij de incheckbalie van een EK. ,,Dan kan het eigenlijk alleen statistisch nog fout gaan”, aldus Groninger.

Formaliteit?

De 50-jarige Groninger weet dat drie van de vijf resterende duels, tegen leeftijdsgenoten van Cyprus, Belarus en Gibraltar, alleen bij een groot wonder puntverlies opleveren. Een zege op de Noren betekent waarschijnlijk dan ook dat Jong Oranje in de laatste speelronde met Portugal minimaal voor de groepswinst speelt. Met minimaal 25 punten op zak, zijn de beloften als één van de vijf beste nummers twee dan al verzekerd van het EK.

Dat zou ook tijd worden. Jong Oranje wacht zelfs nog langer dan de A-ploeg op een eindtoernooi. In 2013 was Nederland, de winnaar van 2006 en 2007, in Israël voor het laatst actief op een EK. De rentree wordt een bijzondere, aangezien het komende Europese Kampioenschap is opgesplitst in twee fases.

Quote Af en toe schaam je je om tegen een jongen te zeggen dat hij niet gaat spelen. Marcel Groninger

Net als de kwalificatievoorwaarden heeft de UEFA door corona ook de opzet van het EK omgegooid. De negen groepswinnaars, de vijf beste nummers twee en twee gastlanden plaatsen zich voor de groepsfase. Poule A en C worden georganiseerd in Hongarije, B in Slovenië en D in één van de landen die in die poule wordt ingedeeld. De poulewedstrijden worden eind maart 2021 afgewerkt. De nummers één en twee van de vier poules kwalificeren zich voor de finaleronde in de eerste week van juni.

De finale? Op 6 juni in Slovenië. In Zeist zullen ze met minder geen genoegen nemen. De voorbije maanden is gebleken dat net als het grote Oranje, ook de beloftenploeg bulkt van het talent. Dat blijkt nog niet eens zozeer uit de 0-7 zege vrijdag tegen Jong Belarus. Het frivole Jong Oranje vijzelde freewheelend het doelsaldo op, maar ondervond van de gedecimeerde opponent wel heel weinig weerstand.

Doorstroom

De potentie blijkt vooral uit de vele beschikbare spelers, waarvan een aantal zelfs al (bijna) een haasje bemachtigde. Justin Kluivert, Calvin Stengs (ontbreken vanavond) en Myron Boadu debuteerden bijvoorbeeld al. Voor Perr Schuurs en Owen Wijndal bleef het de afgelopen week bij een paar trainingen.

Volledig scherm Mitchel Bakker (midden) is een van de nieuwe gezichten bij Jong Oranje. © BSR Agency Groninger verwelkomde deze interlandperiode voor het eerst in maanden weer een aantal nieuwe gezichten. Mitchel Bakker bijvoorbeeld, die de voorbije maanden een paar keer de linkerflank van Paris St. Germain bestreek met Neymar. Of Ryan Gravenberch, die afstevent op een vaste basisplaats bij Ajax.



,,Dit is een heel talentvolle lichting”, stelt Groninger. ,,Dat kun je ook breder trekken met alle jongens die al bij het grote Oranje mochten aansluiten. Het is elke training smullen. Dat tien tot vijftien spelers hier een half uur na de training nog staan, zegt wel iets over het plezier en de honger in de groep.”

De luxe kan ook een valkuil worden, als de vele mogelijkheden tot diverse elftallen leiden en vastigheden uitblijven. Groninger: ,,Het is soms ook moeilijk. Ik zeg wel eens dat we meer dan elf basisspelers hebben. Neem de keepers. Die stel je het liefst alle drie op. Hetzelfde geldt voor spelers. Af en toe schaam je je om tegen een jongen te zeggen dat hij niet gaat spelen. Ik moet zeggen dat ze daar prima mee omgaan, ook omdat ze weten dat het met deze groep geen schande is als ze niet spelen.”

Eindverantwoordelijke

Groninger maakt vanavond weer plaats voor Erwin van de Looi. ,,We hadden de trainingen en opstellingen van tevoren al samen met hem besproken. Als hij er straks weer in stapt is het net of hij niet is weggeweest.”

Of hij volgende maand weer voor de groep staat? ,,Dat hangt af van of we dan al een bondscoach hebben. Dat is aan de KNVB. Ik hoop dat hij er dan al is want voor ons bij Jong Oranje is het mooi als Erwin weer voor de groep staat.”

Volledig scherm Marcel Groninger (links) zal vanavond weer naast Erwin van de Looi zitten. © BSR Agency