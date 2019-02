De imponerende cijfers van jubilaris De Ligt

Matthijs de Ligt vierde zijn honderdste optreden voor Ajax gisteravond met zijn tiende goal in Amsterdamse dienst. Voor ons reden genoeg om eens in de imponerende clubcijfers van de pas 19-jarige captain en sterkhouder te duiken.

100 wedstrijden

De 0-3 zege bij Feyenoord in de halve finale van het bekertoernooi was - zoals gezegd - de honderdste wedstrijd van jubilaris De Ligt in het shirt van Ajax. Nadat hij in de zomer van 2016 als 16-jarig broekie nog werd uitgeroepen tot Talent van de Toekomst bij Ajax, maakte hij op 21 september van datzelfde jaar zijn debuut in het eerste elftal.

Daar deed hij wat zo veel grote Ajacieden al deden: scoren bij zijn eerste optreden. Tijdens het bekerduel met Willem II (5-0) kopte de net 17 jaar geworden verdediger na 24 minuten uit een corner de 2-0 binnen. De Ligt verdeelde zijn duels tot nu toe over het KNVB-bekertoernooi (9), eredivisie (66), Europa League-voorronde (2), Europa League-hoofdtoernooi (9), Champions League-voorronde (8) en het Champions League-hoofdtoernooi (6).

Volledig scherm Matthijs de Ligt scoort bij zijn debuut. © ANP

14 gemiste wedstrijden

Sinds dat debuut tegen Willem II ontbrak De Ligt in slechts 14 duels. Hij bleef 8 wedstrijden op de bank, was tijdens 5 wedstrijden geblesseerd en zat in 1 duel een schorsing uit.

10 goals

De Ligt scoorde bij zijn debuut tegen Willem II én gisteren in zijn honderdste wedstrijd tegen Feyenoord, waardoor de cirkel rond is. In totaal maakte hij tot op heden 10 doelpunten. Naast de twee genoemde bekergoals scoorde hij in de competitie 2 keer tegen NAC Breda (in één en dezelfde wedstrijd), Heracles Almelo en SC Heerenveen én eenmaal tegen ADO Den Haag. Ook was hij trefzeker in de Champions League-voorronde tegen Standard Luik (foto hieronder).

8.398 minuten

In 100 wedstrijden verzamelde De Ligt het forse aantal van 8.398 speelminuten, wat neerkomt op gemiddeld bijna 84 minuten per wedstrijd. Hij speelde 5.457 minuten in de eredivisie, 2.230 in Europa en 711 in het bekertoernooi.

47 ploeggenoten

De Ligt stond in zijn eigenlijk nog maar prille Ajax-loopbaan met 47 verschillende teamgenoten op het veld. In 94 van zijn 100 wedstrijden (en 6.367 van de 8.398 minuten) stond Donny van de Beek met hem op het veld. Daarna volgen André Onana, Hakim Ziyech, Lasse Schöne en David Neres.

Het minst vaak stond de aanvoerder van Ajax met Mitchell Bakker en Azor Matusiwa binnen de lijnen. In beide gevallen gaat het om één wedstrijd waarbij Matusiwa destijds 90 minuten aan de zijde van De Ligt speelde, terwijl Bakker slechts 27 minuten liet noteren.

15 kaarten

Voor een centrumverdediger die de duels niet schuwt heeft De Ligt nog niet veel kaarten gekregen. Hij ging slechts vijftien keer op de bon, het betrof in alle gevallen gele prenten. Hij kreeg er 5 in Europees verband, 9 keer gaf een eredivisie-arbiter hem geel, 1 keer kreeg hij een kaart in het bekertoernooi.