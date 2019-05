De Jong bij laatste Ajax-minuten tegen Makkelie: ‘Ik wil zo lang mogelijk voetballen’

Ajax stond op dat moment al met 1-4 voor in de uitwedstrijd bij De Graafschap en de titel was al lang zeker, maar De Jong verkoos een paar minuten langer voetballen toch boven het kampioensfeest.



De Jong kwam dit seizoen tot 4411 speelminuten voor Ajax, verdeeld over 52 wedstrijden in alle competities. Hij won in zijn laatste seizoen bij Ajax de KNVB-beker en de Eredivisie, terwijl hij op enkele seconden na ook nog bijna de Champions League-finale bereikte. Zijn laatste minuten voor Ajax speelde hij echter niet in Wanda Metropolitano in Madrid, maar op De Vijverberg in Doetinchem.



De Jong werd in januari al voor 75 miljoen euro verkocht aan FC Barcelona, waar hij half juli zal beginnen aan de voorbereiding. De kampioen van Spanje speelt in de voorbereiding op het nieuwe seizoen in ieder geval tegen Chelsea (23 juli) en Vissel Kobe (27 juli), de club van Andrés Iniesta en David Villa.