De Jong de beste kopper, Tadic de penaltykoning

Tadic had minder tijd nodig

De beide eredivisietopscorers stonden alle 34 duels van hun club in de basis. Luuk de Jong stond zelfs alle 3060 minuten die PSV speelde in het veld. Tadic werd 9 keer gewisseld en kwam tot 2909 minuten. Gemiddeld had hij dus iets minder tijd nodig (1 goal in 104 minuten) dan De Jong (1 goal in 109 minuten).

Goals De Jong belangrijker

De doelpunten van De Jong hadden meer waarde dan die van Tadic. De Serviër maakt de helft van zijn goals (14) op een moment dat Ajax al met minimal 2 goals voor stond. De Jong maakt 6 goals die alleen nog goed waren voor het doelsaldo. Tadic zette Ajax 9 keer op voorsprong, De Jong deed dat 10 keer voor PSV en zorgde ook 3 keer voor de gelijkmaker (Tadic niet 1 keer).

Volledig scherm Luuk die Jong juicht na de 0-1 tegen NAC. De PSV-spits zette zijn ploeg 10 keer op voorsprong. © Pim Ras Fotografie

De Jong schoot twee keer zo vaak

Een meer opvallend verschil tussen de twee goalgetters is het aantal doelpogingen. De Jong had 152 schoten (en kopballen) nodig om 28 keer te scoren. Tadic haalde dat aantal met precies de helft van dat aantal pogingen: 76. De Ajacied was dus efficiënter.

Geen succes tegen Heracles

Dusan Tadic scoorde dit seizoen tegen 15 verschillende clubs. Het vaakst tegen FC Utrecht, Vitesse, Heerenveen en De Graafschap: 3 keer. PEC Zwolle was de favoriete tegenstander (4 goals) van Luuk de Jong. Opvallend: Heracles is de enige club die zowel Tadic als De Jong van scoren wist te houden.

Volledig scherm Zowel Tadic, hier in duel met Maximilian Rossmann, als De Jong scoorde niet tegen Heracles. © BSR Agency

De Jong absolute kopscorer

Geen betere kopper in de eredivisie dan Luuk de Jong. De 1.88 meter lange PSV-spits maakte maar liefst 13 van zijn goals met het hoofde. De 7 centimeter kortere Tadic kopte slechte 1 keer (thuis tegen Feyenoord) raak. De Serviër was vooral trefzeker met links (21x), met rechts scoorde hij 6x. De Jong schoot ze met links (7x) net zo makkelijk binnen als met rechts (8x).

Volledig scherm Luuk de Jong kopt raak tegen ADO. De PSV-spits scoorde 13 keer met het hoofd. © BSR Agency

Tadic de penaltykoning

Dusan Tadic was dit seizoen de penaltykoning van de eredivisie. De Ajax-aanvaller schoot 11x raak vanaf de stip. De Jong nam namens PSV geen enkele strafschop. Hij scoorde 4x uit een hoekschop, 3x uit een vrije trap en 1x uit een ingooi. De overige 20 goals kwamen uit open spel. Tadic maakte ‘slechts’ 15 doelpunten uit open spel en 2 uit een hoekschop.

Volledig scherm Dusan Tadic benut een strafschop tegen Vitesse. De Serviër schoot 11 keer raak vanaf elf meter. © ANP

Persoonlijk record

Beide topscorers vestigden met hun 28 goals een persoonlijk record. Luuk de Jong verbeterde zijn prestatie uit het seizoen 2015-2016 toen hij 26 keer trefzeker was voor PSV. Tadic maakte er 16 in het seizoen 2013-2014 voor FC Twente. Ook als de Ajacied niet één keer een strafschop had mogen nemen, had hij zichzelf dus overtroffen.

Tadic eenkenniger