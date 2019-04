De Jong denkt niet aan direct lijfsbehoud: ‘We moeten naar NAC kijken’

,,We gaven de doelpunten kinderlijk eenvoudig weg. Ik dacht dat we die fase achter ons hadden gelaten’', doelde De Jong op de serie harde nederlagen van voor de winterstop. ,,Daar is niet tegen te voetballen. We lieten ons afslachten. Ik zag deze terugval totaal niet aankomen. Er sloop weer angst in de ploeg.’'

De Friese coach wilde het na de nederlaag niet meer hebben over de kansen op rechtstreeks lijfsbehoud. De Graafschap zag de achterstand op FC Emmen (2-0 zege op FC Utrecht) oplopen naar zes punten. ,,We moeten nu naar NAC Breda kijken’', doelde De Jong op de strijd tegen directe degradatie. De hekkensluiter heeft vier punten minder dan de Doetinchemse club, maar speelt zondag nog tegen Fortuna Sittard. ,,Wij moeten wegblijven van de laatste plaats. Dat is het enige dat nu telt.”

De verliespartij kwam hard aan in het Doetinchemse kamp. De Jong trof na afloop een verslagen ploeg aan in de kleedkamer. ,,Ik had het gevoel dat we te veel met de uitslag van Emmen bezig waren. Deze klap moeten we snel verwerken, want dinsdag moeten we er weer staan", doelde de trainer op de degradatiekraker tegen FC Emmen. ,,Hoe ik mijn ploeg weer ga opladen? Dat weet ik nu nog niet. Daar ga ik even rustig over nadenken.”