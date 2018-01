De Jong gooit spitsentrainer Van de Haar uit technische staf FC Utrecht

Krüzen kijkt terug op Dort­mund-avon­tuur: 'Vier keer op rij verliezen al te veel'

30 december Het ontslag bij Borussia Dortmund was zonde, maar terecht, vindt Hendrie Krüzen. "In de top is vier keer op rij verliezen al te veel." De assistent-trainer uit Almelo blikt met een glimlach terug op het korte avontuur.