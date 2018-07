De Jong: Ik heb nu een rol op managersniveau

FC UtrechtTrainer Jean-Paul de Jong vindt dat het nieuws over zijn veranderde rol, een managersrol, bij FC Utrecht groter is gemaakt dan nodig. ,,Op deze manier hebben we al een tijdje gewerkt.”

Door Tim Reedijk



Vanochtend werd bekend dat de dagelijkse trainingen, trainingsmethodiek en de voetbalontwikkeling definitief in handen ligt van assistenten Marinus Dijkhuizen en Rick Kruys. De Jong blijft hoofdtrainer en eindverantwoordelijk, maar krijgt een beschouwende, managende rol. Dat besluit is na evaluatie van afgelopen seizoen in overleg genomen, aldus De Jong.

Directeur voetbalzaken Jordy Zuidam vond de term ‘manager’ te ver gaan en koos voor ‘hoofdtrainer met een managende rol’. Zelf neemt De Jong de term ‘manager’ vaak in de mond. ,,Een manager zorgt ervoor dat je delegeert wat je aan de voorkant afspreekt. Ik bewaak de doelen, de speelwijze en zet de accenten en dat is een grote uitdaging. In die beschouwende rol vertaal ik wat aan de voorkant wordt verzonnen. Dus ik heb wel een rol op managersniveau.”

De Jong leidt dus geen trainingen meer bij FC Utrecht, maar zal uiteraard vaak wel aanwezig zijn. ,,Met Marinus en Rick (Dijkhuizen en Kruys, red.) hebben we verantwoordelijken op het veld, maar ik blijf eindverantwoordelijk en bewaak de boel. Ook Luc (assistent Nijholt, red.) heeft een beschouwende rol. Hiermee zetten we mensen in hun kracht. Vorig jaar was ik ook niet altijd ‘buiten’, nu is er een scheiding. Dat hebben we vanaf dag 1 dit seizoen naar de spelers gecommuniceerd en nu zijn we al drie weken bezig.”