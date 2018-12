De Jong kijkt met goed gevoel terug op 2018

De Jong maakte de afgelopen maanden veel los in binnen - en buitenland. Hij stond bijna wekelijks op de sportpagina’s van Spaanse en Engelse kranten. Vele cameraploegen bezochten zijn geboortedorp Arkel om met zijn vader, moeder of oude trainers te praten. Manchester City zou 60 miljoen euro voor hem over hebben en Paris Saint-Germain zelfs 70 miljoen. En Barcelona zou zich daar weer niet bij neerleggen. Frenkie is vooral Frenkie gebleven. Nuchter als hij is, moet de middenvelder vooral lachen om de vele geruchten.



De Jong trok alleen aan de bel toen hij werd vergeleken met Johan Cruijff. ,,Want dan wordt het wel heel erg gek allemaal”, zei hij. ,,Ik ben blij dat ik niet meer achterin, maar op het middenveld voetbal. Maar ik weet ook dat ik nog aan veel punten moet werken. Mijn afstandsschot moet beter, zodat ik tegen defensieve ploegen vaker het verschil kan maken. Soms moet ik een medespeler die dichtbij staat overslaan en meer de diepte zoeken. Mijn lange pass met rechts en links kan ook iets beter. Daar gaan we aan werken”, beloofde de middenvelder die eerst in New York en Jamaica van een vakantie gaat genieten.