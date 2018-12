De Jong: Landstitel telt, topscorerstitel niet

Onder leiding van de nieuwe trainer Mark van Bommel is De Jong opgebloeid in Eindhoven. Twee seizoenen terug kwam hij maar tot acht doelpunten in de eredivisie en vorig seizoen stopte de teller (ook toen met Phillip Cocu nog als coach) bij twaalf.



,,Vorig seizoen begon ik niet in de basis en toen ik er wel inkwam speelde ik heel erg in dienst van het team’', zegt De Jong terugkijkend. ,,Nu zoeken de spelers mij meer en weten ze wat mijn kwaliteiten zijn. Dan zie je dat ik heel gevaarlijk kan zijn voor het doel en makkelijk kan scoren. Soms is het in het voetbal ook gewoon zo dat het even tegen zit. Nu zit ik in een ‘flow’ dat het even heel lekker gaat. Hopelijk kan ik dat vast blijven houden.’’



PSV herstelde zich met de ruime zege op Excelsior van het verlies van zondag bij Feyenoord (2-1). Volgens De Jong is van onrust of paniek na dat verlies geen sprake geweest. ,,Natuurlijk wil je Feyenoord zo snel mogelijk vergeten. Verliezen is nooit leuk en daar baal je verschrikkelijk van. Maar we blijven ons eigen spel spelen, ook na een nederlaag. De fans relativeerden het ook goed, je kunt een keer verliezen.’’



Van Bommel slachtofferde na de nederlaag in De Kuip Gastón Pereiro. De Mexicaan Érick Gutiérrez kreeg vrijdag op het middenveld de voorkeur. De Jong: ,,Voor mij veranderde daardoor niet zoveel. We hebben een bepaalde manier van spelen en soms zet de trainer andere ‘poppetjes’ neer. Een speler vult die rol misschien iets anders in. Gutiérrez is iets minder aanvallend, maar wel naar voren gericht met zijn steekpass. Pereiro is in het zestienmetergebied iets gevaarlijker. Gutiérrez heeft het verdiend met zijn arbeid en spel wat hij geleverd heeft de afgelopen weken.’’



PSV speelt voor de winterstop in de competitie nog tegen Heracles Almelo en AZ. De eerste plaats met het ingaan van de winterstop is prettig, maar wat De Jong betreft geen must. ,,Wij willen altijd koploper zijn. Stel dat het niet zo zou zijn, hoeven we geen moord en brand te schreeuwen. Maar ik verwacht, met de kwaliteiten die we hebben, dat we ook de laatste twee wedstrijden winnen.’’