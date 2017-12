De Jong lijkt de logische opvolger voor Ten Hag

De zon breekt voor Tapia door bij Feyenoord

26 december Een 'zomerstop', zo noemt Renato Tapia de korte onderbreking halverwege het voetbalseizoen. De multifunctionele Feyenoorder brengt de feestdagen dan ook door in het zomerse Peru, waar de temperatuur momenteel zeer aangenaam is. ,,Het is me te koud in Nederland, ik zoek even de warmte op'', zegt de Zuid-Amerikaan, met zoals gewoonlijk een brede grijns op zijn gezicht.