De Jong na pareltje: ‘Ga een kopietje maken voor thuis’

Van Bommel geniet vooral van tweede helft: ‘Meer doelpunten kunnen maken’

23:27 Mark van Bommel was vooral tevreden over de tweede helft van PSV, in het gewonnen thuisduel (3-0) met sc Heerenveen. ,,In die fase zat er tempo in het spel, waren de passes goed en kregen we de kansen. We hadden meer doelpunten kunnen maken. Maar met deze uitslag ben ik ook blij’', aldus de coach bij FOX Sports.