De Jong over PSG: ‘Ik heb nog geen beslissing genomen’

,,Ik probeer me er niet te veel mee bezig te houden.’’, begint de creatieve middenvelder voor de camera’s van FOX Sports. ,,Je voelt wel dat veel ogen op je gericht zijn, dus dan wil je jezelf misschien nog wel iets meer laten zien.’’



,,Ik heb nog geen keuze gemaakt. Ajax is nog niet rond met een club en ik weet nog niet wat ik ga doen na het seizoen: of ik nog een jaar blijf of toch voor een andere club ga kiezen. In principe is alles nog open en is er nog niets besloten’’, vertelt hij. ,,Er zijn meerdere clubs waarmee Ajax praat en ook mijn zaakwaarnemer heeft met een aantal clubs gesproken. Het is niet aan mij om te benoemen welke, maar ik denk niet dat de mensen daar verbaasd over zullen zijn want we hebben ook toestemming van Ajax om met clubs te praten.’’



Nog een jaar blijven behoort dus ook nog altijd tot de mogelijkheden, zo geeft hij zelf aan. ,,We zien het allemaal wel. Het is echt waar, ik heb nog niets besloten over wat ik volgend jaar doe.’’ De Jong geeft wel aan dat hij zeker niet in de winterstop al uit Amsterdam vertrekt en op een vraag over een gesprek met Manchester City-manager Pep Guardiola reageerde hij lachend.