De Jong: PSV is onverzettelijk, maar ik win liever makkelijker

Honderd eredivisiegoals: Luuk de Jong bereikte zondagavond deze mijlpaal en is daarbij in de historie voorafgegaan door 61 andere spelers. Koploper op de ranglijst aller tijden is 'mister PSV' Willy van der Kuijlen, met 311 goals.

Hij was er vooraf niet mee bezig, gaf hij na het duel met Heracles aan. ,,Nee, ik wilde gewoon dat we hier drie punten zouden pakken. Dit soort statistieken is op het veld niet belangrijk, maar natuurlijk ben ik er wel trots op. Ja, het is leuk voor later, maar we zijn nu met het binnenhalen van punten bezig. We willen kampioen worden en hebben ze hard nodig"

Lees ook PSV flikt het weer in de allerlaatste seconde Lees meer

De Jong vervulde een cruciale rol bij PSV nadat hij eerder dit seizoen niet mocht vertrekken uit Eindhoven. Club América bood meer dan zes miljoen euro op hem, maar PSV vindt De Jong een cruciale schakel in de kampioensrace. Dat bleek zondag vooralsnog een goede inschatting. Met een assist en een treffer was De Jong van grote waarde voor PSV. ,,Als ik op het veld sta denk ik niet aan transfers of wat ook. Voetballen is het mooiste wat er is en in een wedstrijd vergeet ik dat. Ik ben ontzettend blij dat ik het team heb kunnen helpen vandaag."

Dankzij het doelpunt van De Jong besliste PSV voor de derde keer dit seizoen een wedstrijd in blessuretijd. ,,We hebben vaker laten zien dat we onverzettelijk zijn. Maar ik win toch liever makkelijker. Jeroen Zoet moest nog een geweldige redding maken. Anders kun je ook nog verliezen'', zei De Jong, die met PSV vijf punten voorsprong behoudt op achtervolger Ajax.