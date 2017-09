De Jong terug op trainingsveld, knie Luckassen onderzocht

Rapportcijfers Locadia briljant, El Khayati wederom de held

24 september Elke speelronde in de eredivisie beoordelen de verslaggevers van AD Sportwereld alle spelers. In het weekend waarin PSV FC Utrecht verpulverde sprong één speler er met kop en schouders bovenuit: Jürgen Locadia. De aanvaller van de Eindhovenaren was in de Galgenwaard liefst vier keer trefzeker én ook nog eens goed voor een assist. Hij kreeg van ons een negen als rapportcijfer.