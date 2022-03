De kansen van AZ, Feyenoord, PSV en Vitesse in de Conference League? Dit zeggen de bookmakers

Jan Boskamp over nieuwe Ajax-pa­rel Rayane Bounida (16): ‘Heb op die leeftijd zelden zo’n goede speler gezien’

In Rayane Bounida (16) heeft Ajax een uitzonderlijk Belgisch voetbaltalent vastgelegd, stelt analist Jan Boskamp. ,,Hij is verschrikkelijk goed en kan alles met een bal”, aldus de oud-Feyenoorder, die met voorbeelden wel benadrukt dat Bounida’s potentie geen garantie voor een droomhuwelijk is.

8 maart