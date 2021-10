De lastige eerste 100 dagen van Art Langeler bij PEC: ‘Ik heb het deels onderschat’

Podcast | ‘Een haasje voor Noa Lang, denk ik’

8 oktober Hoe slecht je de Letse muur? Wie vervangt de geschorste Wijnaldum? Op wat voor plek komt Oranje terecht voor de WK-kwalificatiewedstrijd? Genoeg vragen rondom het duel met Letland. Maarten Wijffels is in Riga voor het AD en praat met presentator Etienne Verhoeff erover in een nieuwe AD Voetbalpodcast.