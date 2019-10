De Ligt meldt zich na kort nachtje bij Oranje: ‘Ik leer van de fouten die ik maak’

Juventus won wel (1-2) en nam de eerste plaats van Inter over. De Ligt had genoten van de wedstrijd. ,,Het was een slachtveld, een wedstrijd met een hoge intensiteit. De belangen waren heel groot. Het was fysiek wel zwaar", sprak de verdediger, die na een paar maanden Italië wel gewend is om met kritiek om te gaan. ,,Je balanceert op een dun koordje of je het goed of fout doet. Dat is helaas het leven van een verdediger. Dit soort wedstrijden tegen Inter zijn geweldige krachtmetingen, die maak ik niet wekelijks mee. Ik probeer te leren van de fouten die ik maak.”



De Ligt vond het best lastig om om te gaan met de druk. ,,Ik was natuurlijk een grote aankoop. Ik wilde geen fouten maken. Maar zo moet je juist niet denken, met die gedachte heb ik namelijk nog nooit gespeeld", aldus De Ligt. ,,Na de wedstrijd tegen Atlético in de Champions League heb ik tegen mezelf gezegd: dit is niet de speler die ik ben. Daarna ben ik met meer vertrouwen gaan spelen en sindsdien is de stijgende lijn ingezet.”



De international had dat gevoel van twijfel één keer eerder. In maart 2017 debuteerde hij ongelukkig bij Oranje, dat met 2-0 van Bulgarije verloor. De toenmalige bondscoach Danny Blind wisselde De Ligt halverwege. ,,Toen heb ik heel veel steun gehad aan Peter Bosz bij Ajax. Hij zei gelijk dat ik moest blijven spelen zoals ik altijd doe. Daarmee hielp hij mij heel erg."