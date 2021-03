De Ligt na slechte start in WK-kwalificatie: ‘Het goede gevoel moet snel terugkomen’

Matthijs de Ligt zag zijn directe tegenstander Burak Yilmaz vanavond drie keer scoren, al schoot de 35-jarige spits van Turkije ook raak uit een penalty en vrije trap. ,,We moeten dit snel analyseren en het goede gevoel zien terug te krijgen, want zaterdag moet het echt beter", zei de 21-jarige verdediger na de 4-2 nederlaag in Turkije.

,,Het was een wedstrijd die is beslist op details", zei De Ligt als eerste reactie bij de NOS. ,,Zij zijn vijf keer in onze zestien geweest, maar ze scoren er ook drie van buiten het strafschopgebied. De bal viel steeds net binnen. Ik denk dat zij ook wel het nodige geluk hadden, waar dat bij ons ontbrak. Zo dacht ik kort voor rust de 2-1 te maken, maar de arbitrage dacht daar anders over. Ik zag de bal via de paal in het doel gaan en die speler die de bal wegkopte stond achter de lijn, dus volgens mij had dat een doelpunt moeten zijn.”



Toch was De Ligt ook zeker kritisch, vooral op de eerste drie tegengoals. ,,Derste twee goals moeten we goed analyseren. De eerste goal gaat heel snel. Binnen tien seconden gaat het van een corner voor ons naar een doelpunt voor hun. Dat is natuurlijk niet goed. Daar moeten we kritisch naar kijken.”

Via invallers Davy Klaassen en Luuk de Jong werd het een kwartier voor tijd nog 3-2. ,,Toen zag je de spelers van Turkije ook schrikken. Wij hadden daarna geloof dat we het nog goed konden maken, dus het was een flinke klap dat kort daarna die 4-2 viel uit een vrije trap. Maar er is natuurlijk nog niks verloren, na zo'n eerste wedstrijd. We hebben nog veel wedstrijden te spelen. Over drie dagen moeten we alweer tegen Letland. We moeten dit analyseren en snel beter worden. Het goede gevoel moet snel terugkomen.”

De Roon: ‘Valse start in WK-kwalificatie’

Marten de Roon vond dat hij met Oranje kon spreken van een valse start. ,,Dit is ontzettend balen. Tegen deze sterke landen in de poule gaat het om de momenten. Zij kwamen vijf keer in de buurt van ons doel en scoren vier keer. Dan kun je zeggen dat ze er op de beslissende momenten stonden.”

Oranje was vaak aan de bal. ,,Verreweg het grootste deel van de wedstrijd”, vervolgde de middenvelder van Atalanta. ,,Maar wij maken er maar twee. Het grootste probleem was dat zij er een paar keer in slaagden zo maar door te lopen naar ons strafschopgebied. Dat hadden wij moeten voorkomen. We moeten heel goed nadenken over hoe we het zover hebben laten komen.”

Volledig scherm © Pro Shots / Thomas Bakker