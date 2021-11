De Ligt neemt na 843 dagen afscheid van Ajax: ‘Iedereen spreekt over Ajax en niemand speelt graag tegen jullie’

Matthijs de Ligt maakte in de zomer van 2019 al een transfer naar Juventus, maar vandaag, 843 dagen later, volgde alsnog zijn afscheid bij Ajax. ,,Ik wil zeggen dat ik jullie mis en dat ik heb genoten", zei de 22-jarige verdediger.

Onder luid gejuich betrad De Ligt samen met Marc Overmars het veld in de Johan Cruijff Arena. ,,Het is fantastisch om hier te zijn en gedag te zeggen. Ik heb nu twee jaar in het buitenland gespeeld na tien jaar bij Ajax. Als je terugkijkt, besef je wat voor bijzondere club Ajax is", aldus De Ligt.

,,Eerst in de jeugdopleiding, toen drie jaar in het eerste, ook als aanvoerder, het landskampioenschap, de halve finale van de Champions League. Als ik dan de sfeer tegen Borussia Dortmund zie... Ik hoor ook jongens bij Juventus erover: ‘Wat deden ze daar allemaal', vroegen ze. Zo veel passie, zo veel emotie. Het is indrukwekkend en fantastisch om te zien. Dat is een compliment voor alle spelers, het bestuur en ook aan jullie", sprak hij tegen de fans.

,,Jullie hebben van Ajax weer een club gemaakt die naam heeft gemaakt in Europa. Iedereen spreekt over, niemand wil tegen Ajax spelen, dat kan ik jullie zeker meegeven", besloot De Ligt.

Overmars

Marc Overmars had nog een teaser voor de Ajax-fans in petto toen hij zijn dankwoord voor De Ligt uitsprak: ,,Ik weet nog dat je zei: die verdediger moeten we halen. Dat was Daley Blind. Je zette Edwin (van der Sar, red.) en mij aan het werk en dat motiveerde ons om nog meer ons best te doen om Daley te halen. Dat is gelukt. En ik denk dat we binnenkort weer een tip van je zullen opvolgen, maar daarover later meer.”

