De Ligt: Weet zelf ook wel dat ik minder zeker oog

Van Dijk hoopvol over Oran­je-mis­sie: ‘Heel Nederland snakt naar het EK’

20:07 Aanvoerder Virgil van Dijk was bepaald niet tevreden met de manier waarop het Nederlands elftal in de tweede helft tegen Wit-Rusland speelde. Wat hem wél tevreden stemt, is dat het EK binnen handbereik is.