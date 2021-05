‘De mensen hier hebben een sterke mentaliteit, net zoals Stefan’

Hoe NEC wil verrassen en revanche wil nemen op favoriet NAC

23 mei NEC kan na een afwezigheid van vier jaar terugkeren in de eredivisie. Dat de ploeg van de 39-jarige trainer Rogier Meijer in de finale van de play-offs staat, is een verrassing. Wat kenmerkt de ploeg uit Nijmegen?