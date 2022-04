De methode Arne Slot: hoe Feyenoord-trainer de juiste snaar raakt bij zijn spelers

Door Mikos Gouka



Hoe Arne Slot Feyenoord laat voetballen, dat is inmiddels duidelijk. Maar er is meer dan het voetbaltechnische verhaal, zegt de trainer al langer. Wat is de Methode Slot in de allesbeslissende fase van het seizoen? ,,Die wijkt nauwelijks af van wat we heel het seizoen al hebben gedaan’’, zegt Slot. ,,We proberen de spelers drie dagen voor een wedstrijd vrij te geven en dat lukt negen van de tien keer ook. We doen heel veel hetzelfde, maar kijken per wedstrijd wel waar we puntjes op de i moeten zetten. Ik ga geen compleet andere dingen meer implementeren dan dat we daarvoor deden.’’