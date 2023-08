De Methode Mislintat: dit is waarom Ajax ineens spelers haalt die op het tweede niveau actief waren

Oud-doel­man Jan Jongbloed op 82-jarige leeftijd overleden

Oud-doelman Jan Jongbloed is op 82-jarige leeftijd overleden. Dat meldt sportzender ESPN. Jongbloed speelde twee WK-finales voor Oranje, in 1974 en 1978. Jongbloed verdedigde onder meer het doel van DWS, FC Amsterdam, Roda JC en Go Ahead Eagles. Jongbloed was al enige tijd ziek.