De ondergang van het 'schokeffect' in de eredivisie

Het meest tragische voorbeeld van een tussentijdse trainerswissel dit seizoen was het inruilen van René Hake voor Gertjan Verbeek bij FC Twente. Nee, onder Hake liep het ook niet. Met zes punten uit de eerste acht competitiewedstrijden (gemiddeld 0,75 punten per wedstrijd en een winstpercentage van 25 procent) besloot de directie dat het tijd was voor een frisse wind. Die kwam er in de persoon van de ervaren Gertjan Verbeek. Hij kreeg echter geen moment vat op het dolende Twente. Met één overwinning in achttien eredivisiewedstrijden – een winstpercentage van 5,55 procent en gemiddeld 0,55 punten per wedstrijd – kreeg hij het niet eens voor elkaar om het seizoen af te maken. Met assistent-trainer Marino Pusic, die nu aan zijn tweede interim-periode van dit seizoen bij FC Twente bezig is, zijn de Tukkers in een zeer zware degradatiestrijd verwikkeld.