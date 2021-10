De rode kaart die Hans Kraay 24 wedstrijden schorsing kostte achtervolgt hem nog steeds: ‘Schaam me kapot’

Voor welk systeem en spelers moet Louis van Gaal kiezen? Stel jouw favoriete Oranje samen!

11 oktober We hebben in Nederland bijna 18 miljoen bondscoaches als het gaat om de opstelling van Oranje. Je kunt nu ook via onze site jouw stem laten gelden. Wie moet bondscoach Louis van Gaal volgens jou vanavond (20.45 uur) opstellen in het WK-kwalificatieduel met Gibraltar? En niet onbelangrijk: voor welke systeem moet hij kiezen?