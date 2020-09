De Roon over Ten Cate: ‘Onzin, de spelersgroep noemt geen namen’

Opvolging KoemanVolgens Marten de Roon is er door de spelersgroep vooralsnog geen enkele naam genoemd als mogelijke opvolger van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Over de naam van Henk ten Cate was middenvelder van Oranje duidelijk: ,,Onzin. Als spelersraad en spelersgroep noemen we geen namen.”

,,Wij hebben geen voorkeur, wij gaan geen namen noemen en dat is ook niet aan ons”, zo reageerde De Roon op de berichten dat Ten Cate door de spelersraad, bestaande uit Virgil van Dijk, Kevin Strootman, Ryan Babel, Matthijs de Ligt en Daley Blind, zou zijn genoemd als de mogelijke opvolger van Koeman.



De middenvelder van Atalanta Bergamo blikte vooruit op het Nations League-duel met Italië van maandagavond (20.45 uur), maar op die persconferentie ging het logischerwijs vooral ook over het bondscoachschap van Oranje. De Roon: ,,Wij als spelersgroep doen niet aan lijstjes. Natuurlijk heb je het er met elkaar over dat Koeman weg is. En wij lezen ook de krant en het internet. Maar wij praten vooral over: waar zijn we mee bezig? Hoe willen we verder? Wij zijn niet degenen die met namen aankloppen bij de directie. Ik weet wel dat de spelersraad goed contact heeft met de directie, maar dat gaat over van alles. Het zou raar zijn als wij als groep met namen komen, want niet alle 23 spelers hebben met dezelfde trainer gewerkt.”

Volledig scherm Marten de Roon. © ANP

Ten Cate was drie jaar geleden al bijna als bondscoach van het Nederlands elftal benoemd. Hij had zelfs de toezegging van Hans van Breukelen, de toenmalige technisch directeur van de KNVB die uiteindelijk toch voor Dick Advocaat koos. Ten Cate had het bewuste gesprek met de oud-doelman opgenomen en deelde dat later met de media.

Lodeweges

Ook interim-bondscoach Dwight Lodeweges kon weinig zeggen over een nieuwe bondscoach. ,,Ik kan er weinig over zeggen en ik heb er ook geen mening over. Ze hebben mij gevraagd het tijdelijk over te nemen en dat heb ik gedaan. De namen die genoemd worden? Laat maar komen die namen, ik heb daar niets over te melden. Ik heb Ten Cate meegemaakt bij Go Ahead Eagles en heb hem al een hele tijd niet gezien. Barcelona, Chelsea: hij heeft een geweldige carrière gehad, maar Louis van Gaal heeft net zo goed een mooie carrière gehad.”