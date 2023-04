De Simeone-constructie, familie in Zwolle en CL: zo kan Feyenoord Arne Slot aan boord houden

LIVE eredivisie | VAR voorkomt droomstart FC Emmen tegen NEC

NEC staat na 27 speelrondes op de tiende plaats in de eredivisie. Als de Nijmegenaren hoop willen houden op de play-offs voor Europees voetbal moet vandaag gewonnen worden van FC Emmen, dat volop strijdt tegen degradatie maar optimaal hoopt te profiteren van de nederlagen van FC Groningen en Excelsior en het verlies van Cambuur bij Twente. De aftrap aan De Oude Meerdijk is om 14.30 uur, volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.