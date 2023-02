De strijd om twee Champions League-tickets: zo staan we ervoor op de coëfficiënten-ranglijst

Na ruim 100 dagen is het Europese clubvoetbal deze week ontwaakt uit een diepe winterslaap. De maanden van de waarheid zijn aangebroken voor het Nederlandse voetbal, dat strijdt om twee Champions League-tickets. Even opfrissen: zo staan we ervoor op de coëfficiëntenranglijst.

Hoe verliep het voor de jaarwisseling?

Met vier clubs die een verlengd verblijf in Europa afdwongen, heeft Nederland opnieuw een uitstekend halfjaar achter de rug. Feyenoord en AZ werden zelfs groepswinnaars, wat werd beloond met bonuspunten. Ajax sneuvelde na een matige groepsfase in de Champions League, maar mag net als PSV in een tussenronde een plek in de Europa League proberen af te dwingen. In totaal pakte Nederland voor de WK-break 10,300 punten, waarmee het de zesde plaats nipt verstevigde.

De coëfficiëntenranglijst

1. Engeland 103.141 punten

2. Spanje 88.855

3. Duitsland 79.606

4. Italië 71.783

5. Frankrijk 59.497

6. Nederland 56.700

7. Portugal 54.049

8. België 38.600

9. Schotland 36.400

10. Oostenrijk 33.600

Strijd met Portugal

Nederland ging Portugal vorig seizoen al virtueel voorbij en liep in de eerste helft van deze Europese campagne zelfs een klein beetje uit op de Zuid-Europeanen, die 10,000 punten pakten. Daar werd gisteravond dankzij de zege van Benfica op Club Brugge (0-2) nog eens 0,333 punt aan toegevoegd. Het verschil tussen de nummers zes en zeven van de ranglijst bedraagt daardoor nu 2,651 punten. Portugal lijkt een wonder nodig te hebben om dat verschil de komende periode goed te maken. De voornaamste concurrent van Nederland heeft nog vier troeven in handen: Benfica en FC Porto spelen in de Champions League, Sporting Portugal ‘degradeerde’ naar de Europa League en SC Braga hoopt zich via de tussenronde voor de knock-outfase van de Conference League te plaatsen.

Wat staat er op het spel?

Simpel: voor Nederland gaat het de komende maanden om het verdedigen van de huidige zesde plaats. In dat geval zou de eredivisie vanaf het seizoen 2024/25 liefst zes clubs mogen afvaardigen in de Europese toernooien. De nummers een en twee gaan naar de groepsfase van de Champions League, terwijl er ook een kwalificatieticket voor het miljardenbal klaarligt. Eén club plaatst zich direct voor de Europa League, terwijl twee teams in de voorronde van de Conference League mogen instromen.

Momenteel heeft Nederland vijf tickets: eentje voor de groepsfase van de Champions League, een kwalificatieticket voor de Champions League, één plek in de voorronden van de Europa League en twee in de Conference League-kwalificatiefase.

Wat kan er concreet deze week worden verdiend?

Ook de resultaten in de tussenronde van de Europa- en Conference League worden beloond met coëfficiëntenpunten. Daarin zijn Ajax en PSV donderdagavond actief. Zeges leveren twee coëfficiëntenpunten op, wat voor de ranglijst altijd moet worden gedeeld door het aantal begonnen deelnemers (vijf in het geval van Nederland). Een overwinning van een van de twee Nederlandse teams levert dus 0,400 punt op, een gelijkspel brengt 0,200 punt in het laatje.

