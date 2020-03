De val van Ajax: waar ging het dit seizoen mis voor de Amsterdammers?

Tot 6 december 2019 verloor Ajax geen enkele wedstrijd in de eredivisie. Er werd gelijkgespeeld op bezoek bij Vitesse (2-2) en uit tegen PSV (1-1), maar verder werd elke wedstrijd gewonnen. Ook in de Champions League was alleen Chelsea te sterk voor de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 0-1 voor The Blues. Niemand twijfelde erover: Ajax zou net als vorig seizoen kampioen van de eredivisie worden en ook overwintering in de Champions League leek te gaan lukken. Nu, drie maanden later, ziet de situatie er heel anders uit. De vrije val van Ajax in foto's.

Ajax - Willem II 0-2 (6 december 2019)

Willem II won op 20 augustus 2016 al eens met 1-2 van Ajax en op 6 december 2019 stuntte de Tilburgse stuntploeg wederom in Amsterdam door goals van Mike Trésor Ndayishimiye en Damil Dankerlui. Ajax kreeg zodoende de eerste nederlaag in de eredivisie te verwerken sinds 17 maart 2019 (1-0 op bezoek bij AZ). Het was zelfs de eerste thuisnederlaag in de eredivisie sinds 5 november 2017 (1-2 tegen FC Utrecht).

Volledig scherm Lisandro Martínez mist dé kans op de 2-2 tegen Willem II. © ANP Sport

Ajax - Valencia 0-1 (10 december 2019)

Vier dagen na de eerste eredivisienederlaag van het seizoen volgt meteen een nieuwe klap voor de ploeg van coach Erik ten Hag. Met een gelijkspel of zege tegen Valencia in de Johan Cruijff Arena is Ajax zeker van een plek in de knock-outfase van de Champions League. Het gaat echter helemaal mis. Rodrigo zorgt voor de enige goal van de wedstrijd: 0-1.

Volledig scherm Rodrigo maakt de 0-1 namens Valencia en zorgt voor de Champions League-uitschakeling van Ajax. © AP

AZ - Ajax 1-0 (15 december 2019)

Het wordt een week om snel te vergeten voor Ajax. Na de nederlagen tegen Willem II en Valencia gaan de Amsterdammers ook onderuit in een winderig Alkmaar. Myron Boadu scoort in de laatste minuut uit een hoekschop en breekt de titelstrijd weer helemaal open.

Volledig scherm Myron Boadu is trefzeker in de laatste minuut bij AZ - Ajax. © ANP Sport

FC Groningen - Ajax 2-1 (26 januari 2020)

Ajax bekert via Telstar en Spakenburg verder in het KNVB-bekertoernooi en na de nederlaag tegen AZ wordt er in de eredivisie ook gewonnen van ADO Den Haag (6-1) en Sparta Rotterdam (2-1), maar overtuigend is het nog allemaal niet bij de Amsterdammers. Dat blijkt ook op bezoek bij FC Groningen. Door goals van Kaj Sierhuis en Ramon Lundqvist gaat Ajax in Groningen met 2-1 onderuit. De treffer van Donny van de Beek kan de derde nederlaag van het eredivisieseizoen niet voorkomen.

Volledig scherm Ramon Lundqvist maakt de 2-0 namens FC Groningen tegen Ajax. © Pim Ras Fotografie

Getafe - Ajax 2-0 (20 februari 2020)

Na zeges tegen PSV (1-0), Vitesse (0-3 in het KNVB-bekertoernooi) en RKC Waalwijk (3-0) lijkt Ajax de rug weer gerecht te hebben, maar in Spanje lopen de Amsterdammers opnieuw tegen een keiharde tik aan. In de knock-outfase van de Europa League is Getafe met 2-0 te sterk in het Coliseum Alfonso Pérez. Heel lang lijkt het 1-0 te blijven, maar na een fout van Perr Schuurs wordt het uitzicht op een Europees vervolg wel heel troebel.

Volledig scherm Ryan Babel baalt na de 2-0 van Getafe. © Getty Images

Heracles Almelo - Ajax 1-0 (23 februari 2020)

Drie dagen na de frustrerende avond in Spanje volgt het uitduel met Heracles Almelo en daar gaat het niet veel beter. Cyriel Dessers wordt de grote man aan de kant van Heracles met een weergaloze goal. De Belgische spits bezorgt Ajax daarmee wederom een domper. Het gat met AZ, dat ook de nodige punten had laten liggen, is nog maar drie punten.

Volledig scherm Cyriel Dessers scoort, Ajax treurt. © Pim Ras Fotografie

Ajax - Getafe 2-1 (27 februari 2020)

Een nieuwe nederlaag komt er niet, maar de 2-1 zege op Getafe is niet voldoende voor Ajax om de 2-0 uit de heenwedstrijd weg te poetsen. Al binnen vijf minuten maakt Jaime Mata de 0-1 waardoor Ajax er vier moet maken. Dat lukt niet. Alleen Danilo en Carel Eiting (met hulp van Getafe-speler Mathías Olivera) komen tot scoren. Ajax ligt uit de Europa League en kan zich gaan richten op de eredivisie en de KNVB-beker.

Volledig scherm Getafe viert dat het Ajax heeft uitgeschakeld. © BSR Agency

Ajax - AZ 0-2 (1 maart 2020)

Ajax richt zich volledig op de twee nationale prijzen die er nog te winnen zijn en kan bij een zege op AZ uitlopen tot een voorsprong van zes punten op de Alkmaarders en negen punten op Feyenoord. Dat gebeurt niet. AZ is de baas in de Johan Cruijff Arena en wint verdiend met 0-2 van Ajax door goals van Myron Boadu en Oussama Idrissi. Het is aan Andre Onana te danken dat het slechts 0-2 wordt. Het is crisis in Amsterdam en hoewel Ajax nog wel koploper is, staat AZ op even veel punten.



