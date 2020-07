De VAR maakt elke non-discussie over ‘de vrijheid van meningsuiting’ overbodig

Een jaar na de WK-finale: zo is het de Leeuwinnen sindsdien vergaan

7 juli Exact een jaar geleden viel de WK-droom van de Oranjeleeuwinnen in duigen, toen de gedoodverfde favoriet Verenigde Staten in de finale geen kind had aan de ploeg van bondscoach Sarina Wiegman en met 2-0 won. Hoe is het de voetbalsters van het Nederlands elftal sindsdien vergaan? Een overzicht.