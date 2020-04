De verjaardag van... Foeke Booy: ‘Slechte nieuws mag deze dag niet verzieken’

In deze sportloze periode bellen we dagelijks met een jarige prominent uit de sportwereld. Door het coronavirus is het toch een heel andere verjaardag dan normaal. Vandaag: Foeke Booy (58), technisch directeur van het teleurgestelde SC Cambuur.

Foeke, van harte gefeliciteerd! Hoe viert u het?

,,Bedankt, hartstikke leuk dat je belt! Vanochtend ben ik door mijn dochters verrast, zij hadden een heerlijk ontbijtje voor me geregeld. Verder ben ik vandaag veel aan het bellen en FaceTimen, zo zie ik nog wat mensen. Helaas kan ik niet veel mensen zien, dat is nu eenmaal zo. Gelukkig heb ik wel mijn kleinkind gezien, daar word ik vrolijk van. Ik heb mezelf voorgenomen een mooie dag te beleven en de knop voor even om te zetten.’’

U zal met een flinke kater wakker geworden zijn, nu gisteren werd besloten dat Cambuur niet zou promoveren...

,,Zeker weten, het was geen leuke avond. Ik heb weinig geslapen vannacht, was er goed ziek van. Het is gewoon kak. Het mag mijn verjaardag niet verzieken, maar het is gewoon allemaal heel lastig. Het slechte nieuws van gisteren zal voorlopig nog wel even blijven hangen. Ik baal er enorm van dat we niet promoveren en ik ben het er ook zeker niet mee eens. We gaan er goede juristen op zetten.’’

Hoe zien uw werkzaamheden voor de komende maanden eruit?

,,We hadden twee scenario's klaarliggen: in de Keuken Kampioen Divisie blijven en promoveren. Het plan voor in de eredivisie kan voor even de kast in, helaas. We moeten nu opnieuw gaan kijken naar wat er mogelijk is. Gelukkig hebben we vorig jaar een selectie samengesteld waarmee we vooruit kunnen. 80 procent van het team staat als een huis, daar kunnen we op voortborduren. Het is natuurlijk alleen de vraag hoe groot de financiële impact wordt na de coronacrisis. Daar gaan we de komende periode mee stoeien. We hebben genoeg tijd, in ieder geval.’’

Laten we vrolijk eindigen. Afgelopen januari verlengde u uw contract bij Cambuur. Hoe bevalt de functie als technisch directeur?

,,Ik heb het absoluut naar mijn zin, ik vind het prachtig werk. Persoonlijk had ik ook best voor een langere periode willen tekenen, maar Cambuur bekijkt het van jaar tot jaar. Ook prima, natuurlijk. Zoals ik al zei, we gaan snel weer aan de slag met het oog op volgend jaar. Hopelijk is het dan weer snel zoals het was. Er is momenteel zo veel verdriet in de wereld, dat vind ik moeilijk om te zien. Laat ik hier dan maar de gelegenheid aangrijpen om een compliment te maken. Ik vind het knap hoe Mark Rutte standvastig is en beslissingen durft te nemen. Die man doet het echt heel goed.’’