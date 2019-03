De Vijverberg blijft thuisbasis Jong Oranje

,,We zijn erg tevreden met De Vijverberg. Wij merken dat Jong Oranje in deze regio behoorlijk begint te leven”, zegt Erwin van de Looi. De bondscoach van Jong Oranje roemt de sfeer op De Vijverberg. ,,Het inspireert ons extra om samen met de supporters kwalificatie af te dwingen.”



Net als de KNVB is De Graafschap ook tevreden over de samenwerking. ,,De wedstrijden zijn goed bezocht. De regio was enthousiast. Het is voor ons en voor de Achterhoek een prima uithangbord”, aldus algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp van de club uit Doetinchem.