De voors en tegens van een Robben-rentree in Oranje: bonus of ballast?

Video Overval op woning PSV-spits Zahavi: vrouw en ook kinderen vastgebon­den

10 mei PSV-aanvaller Eran Zahavi kreeg zondagmiddag in aanloop naar Willem II - PSV vreselijk nieuws. De 34-jarige aanvaller moest in het stadion van de Tilburgers vernemen dat zijn woning in Amsterdam was overvallen. Daarbij werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden en kregen tape op hun mond geplakt.