De vorige PSV-trainer sprak zijn naam nog verkeerd uit, maar nu is Ismael Saibari basisspeler

Door Rik Elfrink



Van alle twaalf nieuwelingen die deze zomer de A-selectie van PSV versterkten, was Ismael Saibari misschien wel de meest onbekende. Na vijftig potjes in de Keuken Kampioen Divisie kon de Jong PSV’er tot juli met een gerust hart met een winkelwagentje door de Eindhovense supermarkt lopen. De kans op allerlei taferelen met supporters, zoals Cody Gakpo of Luuk de Jong die zullen beleven, was ongeveer gelijk aan nul.



In een paar weken tijd is alles veranderd voor de in Spanje geboren Marokkaan. De vorige trainer Roger Schmidt liet hem een keer een paar minuten meedoen en noemde hem toen nog ‘Ismael Saibiri’, maar in de strijd om de Johan Cruijff Schaal en duels met AS Monaco leerde de Nederlandse voetbalwereld Saibari kennen.