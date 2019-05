De Waard nog in de race om KNVB-voorzitter te worden

Manders verlaat ADO, voorgedra­gen als directeur Eredivisie CV

13:47 Mattijs Manders moet Jacco Swart gaan opvolgen als algemeen directeur van de Eredivisie CV. De raad van commissarissen van de branchevereniging waarin de achttien clubs uit de eredivisie zijn vertegenwoordigd heeft Manders voorgedragen. De 50-jarige Manders is sinds 2016 de algemeen directeur van ADO Den Haag, een functie die hij in 2011 ook al even bekleedde.