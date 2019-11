De Wit en Gakpo helpen Jong Oranje aan ruime zege op Jong Gibraltar

Jong Oranje speelde vanavond tegen een ploeg die in deze kwalificatiereeks onder meer met 10-0 verloor van Jong Wit Rusland en dus was vooral de vraag hoe veel doelpunten er zouden gaan vallen in het Victoria Stadium in Gibraltar. Van de Looi miste met Calvin Stengs en Myron Boadu in elk geval het ingespeelde, scorende tandem dat zich deze week voor het eerst bij het grote Oranje meldde. Omdat Kaj Sierhuis ziek is, speelde Cody Gakpo in de spits.



Die positie kent hij van PSV, waar hij de geblesseerde Donyell Malen op die plek vervangt. Een onverdeeld succes is dat nog niet. Vanavond was een mooi moment om aan zijn vertrouwen te werken. Gakpo was het die na een kwartier spelen attent reageerde op een voorzet van Owen Wijndal en de score openbrak. Samen met Dani de Wit, uitkomend voor AZ, vormde Gakpo de as van dit Jong Oranje. Een productieve as, zo bleek vanavond.



De Wit werd de grote man aan de zijde van Jong Oranje. Na zijn doelpunt in de eerste helft, die voor een ruststand van 0-2 zorgde, liep hij in de tweede helft uit naar een hattrick. Tussendoor scoorde ook Gakpo zijn tweede van de avond. Met een beetje meer precisie had de score tegen de uiterst matige thuisploeg in de tweede helft veel hoger kunnen uitvallen. Uiteindelijk pakte alleen invaller Daishawn Redan (18) nog zijn momentje met zijn eerste goal voor Jong Oranje en de 0-6. Klus geklaard: Jong Oranje wint ook het vierde EK-kwalificatieduel en heeft vooralsnog prima papieren richting het eindtoernooi in 2021. Jong Portugal volgt op zes punten met een wedstrijd minder.