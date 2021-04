De Wit ingetogen na treffer: ‘Ik had op meer krediet gerekend’

In de tweede helft viel De Wit in. ,,Ik heb antwoord gegeven, gescoord, beter kan niet”, aldus de 23-jarige speler ,,Ik had wel op meer krediet gerekend, maar het is uiteindelijk aan de trainer”, aldus De Wit over zijn reserverol bij de Alkmaarders. ,,Iedere voetballer zegt dat hij erin moet staan. Maar dat moet je laten zien op de training en gas geven als je invalt.”



Over twee weken wacht de kraker tegen en bij koploper Ajax, de oude club van De Wit. ,,Ik kijk heel erg uit naar de kraker tegen Ajax, dan hoop ik weer te spelen.”