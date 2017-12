De zon breekt voor Tapia door bij Feyenoord

Tapia houdt ervan risico te nemen. Als verdediger is balverlies echter dodelijk, zo bleek al direct in zijn eerste wedstrijd in de Champions League tegen Napoli. ,,De trainer heeft tegen me gezegd: houd het simpel. Zo ben ik niet gewend om te spelen, het was dus zoeken naar een balans daarin. Dat gaat steeds beter.''



In opbouwend opzicht blijkt Tapia een meerwaarde voor Feyenoord. Achteloos verstuurt hij dieptepasses over tientallen meters precies op maat. In de slotwedstrijd van 2017 tegen Roda JC (5-1) werd de 22-jarige Peruaan zelfs toegezongen door het Legioen in De Kuip. ,,Dat was fijn om te horen. Ik voel me heel goed, maar ik kan nog beter. Alle wedstrijden die ik speel, helpen me daarbij.''