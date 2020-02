Deadline-tv: van geruchten tot woeste zaakwaarnemers

Met z'n allen turen naar een schoorsteen met witte rook. Alsof de nieuwe Paus wordt aangekondigd. Borrelnootjes erbij, een biertje in de hand. The Voice is er niets bij. En dat dan de stagiair bij De Koel wordt onderbroken door Jan Joost, omdat Cyriel Dessers het erf van Almelo komt oprijden. Breaking tv, waarbij Dessers eerlijk toegeeft dat hij de hele nacht heeft gedroomd van een heldenbestaan bij Spal (voor de goede orde, dat is een Italiaanse voetbalclub die onderaan staat).

Zuchtende Ted

Ondertussen krijgt de collega van Jan Joost op het trainingscentrum van FC Twente een kopje koffie van Ted. Op zo'n laatste dag van de sale is Ted natuurlijk goud waard. Ted zucht, zoals hij alleen kan zuchten, en steekt dan een boeiend verhaal af over de gecompliceerde laatste uren van de spelersmarkt die je kunt vergelijken met de drie dolle dagen bij de Bijenkorf. Iedereen wil dat koopje, er is complete chaos, maar uiteindelijk blijft er een leeg rekje achter, dat de geestelijke armoe illustreert. Waar Joop het altijd had over een snoepje, heeft Ted het over zoemende bijen rond een korf die maar niet naar binnenvliegen. Om daar aan toe te voegen dat het lastig is met een hengel een walvis te vangen. Op de vraag wat de reden is dat er geen supersnelle rechterspits is bijgekomen, antwoordt Ted dat je met hagel nog geen gazelle omver krijgt.

Fledderus

Quote Ik zou graag de paniek op het hoofd van Fledderus willen zien Leon ten Voorde Voor de redactie is dat het teken te schakelen met Groningen. Ik wil de paniek bij Mark-Jan Fledderus ook graag zien. Fledderus stapte mij na een jaartje Heracles iets te graag op de trein naar het noorden en later werd ik daarin bevestigd toen hij in de VI uitsprak 'dat hij ooit de beste technisch directeur van het land wilde worden'. Dat vond ik een rare ambitie, maar als je dat zo graag wilt zijn, moet je het ook maar even laten zien, nu je op het laatste moment nog even een paar toppers dreigt kwijt te raken.

Station Moskou-Oost