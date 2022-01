Debutant Dalmau helpt Sparta nog aan punt tegen Cambuur na blunder Coremans

Een mix van ontgoocheling, verdriet en opluchting spat van zijn gezicht. Tim Coremans weet het, direct na afloop van de wedstrijd van Sparta tegen Cambuur. Hij, invalkeeper van de Spangenaren, zal de komende jaren nog vaak herinnerd worden aan wat hem vandaag is overkomen in Leeuwarden. Zijn giga-blunder na ruim een half uur spelen is er een van de buitencategorie. Zo knullig zie je ze, zelfs in een op dit moment niet heel getalenteerd keeperslandschap, zelden op de Nederlandse velden. Maar gelukkig voor hem werd zijn fout bij de 1-0 nog enigszins rechtgezet, aangezien de nieuwe spits Adrian Dalmau in de slotfase de 1-1 aantekende.

Het had na afloop over de kansen voor Lennart Thy, Vito van Crooij of de hoopvol debuterende Younes Namli moeten gaan. In plaats daarvan vormde Coremans het thema van gesprek aan Rotterdamse zijde. Na een fase waarin zijn team het na had gelaten om de openingstreffer te maken ging hij op curieuze de mist in. Een onschuldige voorzet van de nieuwe Cambuur-aanvaller Patrick Joosten leek al in zijn handen geklemd, waarna de goalie de bal vervolgens zelf over zijn doellijn duwde. In een weekeinde waarin wel meerdere doelmannen blunderde tekende hij daarmee voor dé flater van deze competitieronde. En vermoedelijk zelfs van het jaar.