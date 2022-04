Debuterende Rick Kruys: ‘Het is niet alleen: FC Utrecht moet met vieze broeken van het veld komen’

Rick Kruys (36) maakt morgen uit bij RKC (20.00 uur) zijn debuut als hoofdtrainer van FC Utrecht in de eredivisie, na het ontslag van René Hake vorige week. Hij beschikt over een nagenoeg fitte selectie. Behalve Henk Veerman ontbreekt hoogstwaarschijnlijk ook Mimoun Mahi.

Op een in winterse sferen gehuld sportpark Overvecht-Noord was vanmorgen geen spoor van Dick Advocaat te bekennen. De 74-jarige oefenmeester is een parttime klankbord van Rick Kruys en laat niet elke dag zijn gezicht zien op de club. FC Utrecht trainde maar kort, want morgen al debuteert de 36-jarige Kruys – voorheen assistent van René Hake – als eindverantwoordelijke bij FC Utrecht.

Een week à anderhalve week had Kruys om gewend te raken aan zijn nieuwe rol, die hij tot het einde van het seizoen bekleedt, waarna een externe trainer voor de lange termijn zal worden aangesteld. Met zijn nieuwe assistent-trainer Michael Silberbauer en ‘mentor’ Advocaat moest hij de Utrechtse selectie in korte tijd zien te prikkelen op weg naar de hervatting van de competitie, met meteen een verraderlijke uitwedstrijd bij RKC morgenavond.

,,Met Dick kan ik goed klankborden”, vertelde Kruys vanmorgen. ,,Hij is heel open. Ik kan hem alles vragen en hij kan alles tegen me zeggen. Hij heeft zijn mening over bepaalde dingen en verzorgt input naar mij, al ben ik degene die beslissingen moet nemen. En met Michael hebben we echt een toevoeging aan onze staf gedaan. Hij is in staat geweest met linies te gaan trainen wat we willen richting de wedstrijden. Gelukkig was er een interlandperiode en hebben we kunnen oefenen tegen Schalke (1-0 verlies, red.). Daar heb ik nog een aantal dingen kunnen zien.”

Volledig scherm Rick Kruys en Dick Advocaat. © ANP

‘Gezonde spanning’, zo omschrijft Kruys zijn gevoel richting morgen. ,,Het pákt je, het hoofdtrainerschap. Je moet overal beslissingen over nemen. Maar ik ben een rustige jongen die goed kan relativeren en dingen weg kan zetten, om fris beslissingen te kunnen nemen. Ook over de invulling op het veld. Natuurlijk is dat soms moeilijk, maar aan de andere kant zit ik nu eenmaal in die rol om beslissingen te nemen en is dát niet moeilijk. Er gaan wel wat wijzigingen komen, ja. Ik heb de afgelopen dagen goed gekeken naar wat ik denk dat nodig is en dat heeft geresulteerd tot wat nieuwe namen morgen.”

Kruys, die behalve Henk Veerman hoogstwaarschijnlijk ook Mimoun Mahi mist tegen RKC, wil nieuwe energie in de ploeg brengen. ,,Ik wil een FC Utrecht zien dat beseft dat het anders moet. Niet alles hoeft helemaal goed te gaan, dat verwacht ik niet van de boys. Maar ik wil wél het mes tussen de tanden zien. Met onze kwaliteiten moeten we iets kunnen laten zien.

,,Strijd moet, voor mij als trainer, gekoppeld zijn aan goed voetbal”, vervolgt Kruys. ,,Het is niet alleen: ‘Utrecht moet alleen maar met vieze broeken van het veld komen.’ In het verleden hadden we goede spelers van wie de broek ook niet altijd vies was. Ik noem een Dave van den Bergh die de winnende maakte in de bekerfinale. Dat was misschien geen typische Utrecht-speler. De mix van voetbal met strijd geeft Utrecht succes.”