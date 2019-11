Debuterende Stengs en Boadu: ‘Een jongensdroom’

Met een piekfijne assist op Wijnaldum kwam Stengs toch nog in de boeken vanavond. Mooi, want helemaal soepel liep het nog niet voor de twintigjarige rechtsbuiten van AZ, tijdens zijn (basis)debuut. Stengs: ,,Maandag hoorde ik al dat ik zou spelen. Ik had goed geslapen, maar vond mezelf zeker op het begin wat onwennig. Ik verwachtte wat meer van mezelf vanavond. Maar al met al ben ik heel blij met mijn debuut.”

Bekijk hieronder de reactie van Myron Boadu op zijn debuut:

Als een kind zo blij dartelde Boadu over het veld, luttele minuten nadat hij na rust Memphis verving. ,,Mijn eerste actie was gelijk goed, dus dan zit je er meteen lekker in. In de rust zeiden Memphis, Frenkie en Wijnaldum al dat ik 'schijt’ moest hebben aan alles en mijn acties moest maken", zegt Boadu.

In de 87ste moment was daar hét moment van Boadu: de eerste Oranje-international die werd geboren in de 21ste eeuw, scoorde bij zijn debuut. ,,Een geweldige bal van Kevin (Strootman, red.). Normaal krijg ik dat soort balletjes inderdaad van Calvin, maar hier zijn meer goede spelers die die bal kunnen geven. Scoren bij je debuut is als een jongensdroom", legt Boadu uit.