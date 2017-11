Debuut Van de Beek in Oranje

Malki keert niet terug in selectie Roda JC

19:51 Sanharib Malki keert niet terug in de selectie van Roda JC. De 33-jarige Syrische spits zit zonder club. Hij regelde in september via technisch directeur Harm van Veldhoven dat hij mee kon trainen in Kerkrade maar de leiding van de club heeft besloten dat het hierbij blijft.