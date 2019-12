Deelt AZ de volgende dreun aan Ajax uit?

Door Daniël Dwarswaard



Het zijn van die weekenden in de eredivisie om naar uit te kijken. Een geweldige zondag met eerst Feyenoord-PSV én daarna AZ-Ajax. Alleen al in die tweede wedstrijd schuilen tal van invalshoeken en verwachtingen. Het zal toch niet? Dit Ajax dat drie keer op rij verliest? Of herstellen de Amsterdammers ‘gewoon’ de verhoudingen in de eredivisie zoals we die twee weken geleden nog zagen? Met Ajax als onbedreigde favoriet afstevenend op de titel.



Voorbeschouwen op deze topper kan niet zonder de laatste twee wedstrijden van Erik ten Hags elftal te benoemen. Die slipper vorig weekend thuis tegen Willem II (0-2) en natuurlijk het recentste verlies in de Champions League tegen Valencia (0-1), dat voelde als een rechtse directe op de kaak. Daar floept direct dé vraag naar boven: hoe reageert het elftal op die dreun? ,,Natuurlijk was de teleurstelling enorm groot. Mega. Maar als topvoetballer moet je mentaal weerbaar zijn’’, zegt Ten Hag die de taak heeft om zijn ploeg weer klaar te stomen voor een nieuw gevecht. ,,Die mentale hardheid hebben we de afgelopen periode en ook vorig seizoen vaker getoond. Dat zijn we beter in geworden, maar tegen AZ moeten we dat weer opnieuw laten zien.’’