Defensieve problemen voor Ajax: al twaalf wedstrijden op rij niet de nul

Remko Pasveer haalde het na de wedstrijd tegen Vitesse duidelijk aan: verdedigend staat het gewoon niet goed bij Ajax, waarbij de ervaren sluitpost vooral naar de restverdediging wees. In countersituaties was Vitesse met de razendsnelle Romaric Yapi en Million Manhoef levensgevaarlijk. Het leverde Manhoef zelfs twee doelpunten op. Dat een tegenstander van Ajax scoort is voor de Amsterdammers inmiddels niet meer nieuw: in de afgelopen twaalf wedstrijden werd er geen enkele keer de nul gehouden.



In de eredivisie moest de ploeg van Schreuder al veertien tegendoelpunten incasseren in slechts dertien wedstrijden. Over het hele vorige seizoen onder Erik ten Hag kreeg Ajax er in totaal negentien tegen. Ook in de jaren ervoor (23 in zowel seizoen 2019/2020 als 2020/2021) viel het aantal tegengoals gemiddeld genomen niet zo hoog uit.

Calvin Bassey weet nog niet te overtuigen.

Vier keer geen tegengoal

Hoe anders zag het er defensief een half jaar geleden bij Ajax uit. Na 23 speelrondes stond de teller op slechts vijf tegengoals. Dit seizoen hield Ajax-doelman Pasveer in competitieverband van de dertien wedstrijd slechts vier keer zijn doel schoon. De laatste wedstrijd zonder tegentreffer dateert inmiddels van 10 september 2022, toen Heerenveen in de Johan Cruijff Arena met 5-0 werd verslagen. In de groepsfase van de Champions League lukte het Ajax alleen in de thuiswedstrijd tegen Rangers (4-0) om het doel schoon te houden. Vooral van Napoli werd er met afgetekende cijfers verloren: 1-6 en 2-4.

Vaakst de nul

Lars Unnerstal (FC Twente, 12 duels) 6x

Justin Bijlow (Feyenoord, 12 duels) 6x

Andries Noppert (Heerenveen, 13 duels) 6x

Nick Olij (Sparta, 11 duels) 5x

Remko Pasveer (Ajax, 13 duels) 4x

Vasilios Barkas (FC Utrecht, 13 duels) 4x

Waar ligt het aan? Pasveer wees in het interview met ESPN in eerste instantie naar de restverdediging. ,,Als je ziet hoe makkelijk de tweede bal soms wordt verloren en we met zijn allen terug moeten sprinten, dan staan we gewoon niet goed. Hoe het kan weet ik niet, maar je ziet het gebeuren en om de verdedigers als doelman te bereiken is gewoon lastig van zo'n afstand.”

Tegengoals van Ajax

• Eredivisie: 13 wedstrijden, 14 tegengoals

• Champions League: 6 wedstrijden, 16 tegengoals

• Laatste clean sheet: 10 september 2022 tegen Heerenveen (5-0)

Maar het ligt niet alleen aan de huidige verdedigers. Het gemis van de naar Manchester United vertrokken Lisandro Martínez is ook een oorzaak van de defensieve problemen, zegt Pasveer. ,,We hebben andere spelers nu. Martínez was de Ajax-speelstijl gewend en die zette de boel op scherp, dat is denk ik wel een groot gemis centraal op het veld. Hij wist precies hoe we door moesten dekken en dat is iets wat we nu met Calvin Bassey nog moeten leren. Daar is nog veel werk aan.”